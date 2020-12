Friburgo, il Festival del film si farà? Gli organizzatori sono fiduciosi

FRIBURGO - Gli organizzatori del Festival internazionale del film di Friburgo (FIFF) sono convinti che la 35esima edizione avrà luogo come previsto dal 19 al 28 marzo 2021. Solo una nuova chiusura delle sale potrebbe impedirlo.

Tutta la squadra è al lavoro per un'edizione aperta al pubblico, si legge in un comunicato odierno. Le misure di protezione sanitaria necessarie saranno prese, in modo da rassicurare le persone e offrire dieci giorni da vivere insieme in tutta sicurezza.

Il processo di selezione delle pellicole è in pieno svolgimento, continuano gli organizzatori nella nota. La prossima edizione sarà consacrata al cinema ruandese e messicano. Inoltre, il pubblico ha potuto votare cinque film che saranno proiettati. I vincitori sono risultati: "Pink Floyd: The Wall", "The Blues Brothers", "Hair", "West Side Story" e "Moulin Rouge".