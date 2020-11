Il blues secondo Scorsese allo Studio Foce

LUGANO - Agorateca Incontri, la rassegna che propone incontri con scrittori, poeti, musicisti, giornalisti, grafici, illustratori, in un tempo e in uno spazio piccoli, familiari e caldi, ospiterà giovedì 26 novembre, alle 18.30 allo Studio Foce, la proiezione del documentario musicale di Martin Scorsese "The Blues: From Mali To Mississippi - Feel Like Going Home". Introduzione a cura di Chiara Fanetti, giornalista culturale.

ll documentario è il contributo di Martin Scorsese al grande progetto "il Blues". Un viaggio che parte dal Mississippi e giunge fino al Mali, alla ricerca delle radici di una musica che non è solo di genere, ma rappresenta un importante pezzo di cultura popolare americana e mondiale. Lungo il suo poetico viaggio Scorsese incontra personaggi fondamentali quali Corey Harris, Taj Mahal, Othar Turner, Pat Thomas, Sam Carr, Dick Waterman, Ali Farka Tourè, Habib Koitè, Salif Keita, Toumani Diabaté.

Entrata singola: 5 franchi / 4 franchi con Lugano Card o Lugano Card City. Prevendita su Biglietteria.ch. Disponibile anche in cassa serale fino a esaurimento posti. È obbligatorio l’uso della mascherina nello Studio Foce.