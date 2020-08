Closer to Life: Locarno a favore dei cinema indipendenti

LOCARNO - In questi anni il Locarno Film Festival ha sempre promosso la produzione cinematografica indipendente, la visibilità a livello globale dei cortometraggi e il network dell'industria cinematografica internazionale.

Ora, grazie al sostegno della Cooperativa la Mobiliare, la manifestazione intende dare il suo contributo anche alla salvaguardia dei cinema indipendenti svizzeri, con l’iniziativa Closer to Life. Un progetto articolato, rivolto al settore dell’esercizio cinematografico nazionale e, al contempo, a tutti gli amanti della settima arte.



Closer to Life mira ad aiutare questo importante ramo dell'industria cinematografica. Per sostenere 78 cinema indipendenti svizzeri, sono stati infatti acquistati oltre 10'000 biglietti, che saranno messi a disposizione del pubblico, gratuitamente. Gli amanti del cinema potranno così ottenere un voucher valido per due biglietti, partecipando al concorso online organizzato dal Festival, oppure recandosi direttamente presso una delle agenzie generali de la Mobiliare. I biglietti garantiranno un ingresso in una delle sale coinvolte per assistere a una proiezione a propria scelta da ottobre a fine dicembre 2020.



Il cinema non è un lusso - Spiega Lili Hinstin, direttrice artistica del Locarno Film Festival: «La situazione delicata che stiamo affrontando tutti insieme ci ha fatto capire ancor di più quanto sia importante tutelare ciò a cui teniamo. Il cinema d’autore che amiamo è fatto di emozioni sorprendenti e di scoperte inattese. Il nostro dovere come Festival è quello di sostenere il cinema d’autore e le sale indipendenti che contribuiscono a divulgarlo, e regalare al pubblico un’occasione per goderselo in prima fila».



Dorothea Strauss, responsabile Corporate Social Responsibility de la Mobiliare, aggiunge: «I film ci aprono gli occhi su diversi punti di vista, temi, luoghi e culture – e invitano quindi alla riflessione e al dibattito creativo. La cultura non è un bene di lusso e, in momenti caratterizzati da sfide particolari, ci può fornire importanti impulsi e spunti di riflessione»



Numerose personalità note partecipano all’iniziativa: all’interno dei video, artisti ed esponenti della cultura svizzera raccontano in maniera personale il motivo per cui amano il cinema. Tra questi, Lisa Brühlmann (attrice), This Brunner (artista), Stephan Eicher (cantautore), Sylvie Fleury (artista), Marc Forster (regista), Stefan Gubser (attore), Lili Hinstin (Direttrice artistica del Locarno Film Festival), Markus Hongler (CEO la Mobiliare), Dieter Meier (artista concettuale e musicista), Marco Solari (Presidente del Locarno Film Festival), Michael Steiner (regista), Maya Rochat (artista) e Ella Rumpf (attrice).



Altre attività del programma di solidarietà di Locarno 2020 - Il Festival sostiene le sale cinematografiche indipendenti svizzere anche attraverso la vendita di abbonamenti speciali, validi per le proiezioni che verranno presentate a Locarno dal 5 al 15 agosto. La quota supplementare rispetto prezzo dell’abbonamento standard sarà devoluta alle sale. Infine, sempre dal 5 al 15 agosto, Locarno 2020 organizza una raccolta fondi sul proprio sito online volta ugualmente al sostegno delle sale cinematografiche: le proiezioni online saranno infatti gratuite, ma il pubblico potrà decidere se dare il proprio contributo alla causa con un’offerta libera.