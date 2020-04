In Ticino al drive-in come negli States?

MENDRISIO - Un drive-in come quelli che si vedono nei film americani, anche da noi? È la nuova proposta del Cinematografo Ambulante di Mendrisio, solito a portare il cinema all'aperto in diverse località nostrane.

L'idea, conferma lo stesso Cinematografo, è quello di proporre la formula durante l'estate in spazi come parcheggi, prati o piazze e per almeno una settimana di proiezioni.

L'offerta verrebbe così a rimediare a una situazione - quella riguardante la fase 2 - che non è ancora chiarissima per quanto riguarda le sale.

La modalità drive-in, lo ricordiamo, sta riscuotendo un ottimo successo in tutta Europa, proprio a causa del lockdown. Un'occasione per uscire di casa, fare qualcosa di diverso e recuperare alcuni dei film persi per la chiusura forzata delle sale.

C'è l'attrezzatura, che richiede una superficie di circa 50 metri di larghezza per 80 metri di lunghezza e ci sono i film. Quello che manca - per ora - «è il nullaosta delle autorità cantonali», spiega l'organizzazione.

Un'offerta, quella del drive-in che potrebbe affiancare quella delle consuete proiezioni OpenAir, ovviamente «rispettando le norme igieniche delle autorità».