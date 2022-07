"20 anni di magia": si ritorna tra le piazze

«Ebbene sì, vent’anni di magia. Quest’anno per fortuna ripartiremo con la normalità» esordisce così Lafranchi, visibilmente entusiasta dopo i due anni di pandemia che hanno stravolto le vite di tutti. «Riprenderemo la programmazione standard del Vallemaggia Magic Blues e si ritorna sulle piazze». Ma in che cosa consisterà questo ritorno alla normalità? Innanzitutto, «partiremo l’8 luglio sulla piazza di Brontallo. Andremo a Moghegno, Cevio, Maggia, Gordevio e chiuderemo alla grande con la festa dei 20 anni sabato 6 agosto ad Avegno. E poi avremo una serata di chiusura in collaborazione con il Locarno Film Festival per la domenica successiva».