Raclette porta a Lugano A Temporary Lie con Georgeanne Kalweit

LUGANO - Un concerto di grande qualità attende il pubblico luganese giovedì 31 marzo allo Studio Foce, con inizio alle 21.30.

Nell'ambito della rassegna Raclette Cesare Malfatti presenta la sua nuova formazione, A Temporary Lie, con ospite speciale Georgeanne Kalweit. Il primo singolo della formazione, uscito il 21 gennaio, è intitolato “Your Go To” e racconta i malesseri delle persone che vivono in una società costellata di distrazioni ma che, in fondo, si ritrovano sole in cerca della propria meta. Una ricerca che, tra le ombre delle dipendenze, lascia filtrare un raggio di luce che riflette le proprie verità ma non le risposte.

Il chitarrista e produttore milanese, già membro degli Afterhours e dei La Crus, sarà affiancato da Fabio Rondanini alla batteria, Roberto Dell’Era al basso e Raffaele ”Rabbo” Scogna alle tastiere. Anche Kalweit, cantautrice nativa di Minneapolis, è una vecchia conoscenza del pubblico italofono: è stata la voce di due album dei Delta V e ha collaborato con Vinicio Capossela, Calibro 35 e con The Dining Rooms dello stesso Malfatti.

Apertura porte alle 21. Dopo le 23 gli under 16 dovranno essere accompagnate da un maggiorenne responsabile del loro comportamento. Prevendita su Biglietteria.ch.