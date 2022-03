Il 6 luglio Fabri Fibra sarà in concerto a Lugano

LUGANO - Quest'estate la superstar del rap italiano Fabri Fibra farà tappa a Lugano con il tour del suo nuovo album “Caos” - chiamato “Caos Live Festival” - nell'anno del suo ventennale dall'esordio.

L'appuntamento è per il 6 luglio prossimo, in Piazza Luini sul lungolago luganese. A organizzare l'evento, che siamo sicuri non mancherà di attirare un folto pubblico, il Lac in collaborazione con il Longlake Festival e MyNina Spettacoli.

Sempre che un artista come Fabri Fibra necessiti di presentazione, il rapper anconese è uno dei pesi massimi dell'hip-hop della penisola con più di un milione di album venduti. È stato anche uno degli sdoganatori del rap italiano nel mainstream del pop, con un contratto Universal che fece storia, e un riconoscimento trasversale.

Fra i suoi dischi più apprezzati ci sono senz'altro “Mr. Simpatia” (2004) e ”Tradimento” (2006). L'ultimo, “Caos” (uscito il 18 marzo 2022) ha fatto benissimo, dominando le classifiche streaming trainato dal singolo “Propaganda” con Colapesce Dimartino.

La prevendita del concerto apre oggi, venerdì 25 marzo, dalle ore 10 sul sito del Lac e su biglietteria.ch.