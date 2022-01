"Quo vadis, Aida?" è la proposta di mercoledì di Cinema in Tasca

LUGANO - Mercoledì 26 gennaio la rassegna Cinema in Tasca propone una doppia proiezione al Palazzo dei Congressi di Lugano: alle 18 e alle 20.30 è in programma "Quo vadis, Aida?" di Jasmila Zbanic, film presentato in concorso alla 77ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e candidato agli Oscar 2021 come miglior film internazionale.

Bosnia, luglio 1995. Aida è un'interprete che lavora alle Nazioni Unite nella cittadina di Srebrenica. Quando l'esercito serbo occupa la città, la sua famiglia è tra le migliaia di cittadini che cercano rifugio.

La visione è indicata dai 14 anni. A partire dai 16 anni per accedere agli eventi è obbligatorio presentare il Certificato COVID 2G (vaccinati e/o guariti), unitamente a un documento di identità. L'uso della mascherina è obbligatorio. Prevendita in corso su Biglietteria.ch.