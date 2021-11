LUGANO - Dopo due anni di assenza dovuti alla pandemia, torna "Lugano in the Cage", l'evento imperdibile per gli amanti degli sport da combattimento. La manifestazione sportiva è in programma al Centro esposizioni il 18 dicembre.

Quest’anno è prevista un'edizione speciale, con oltre 40 match. Nel pomeriggio dalle 14 alle 18.30 sono in programma oltre venti match amateur di tutte le discipline, mentre dalle 19.30 la serata prenderà avvio con circa 16 match di dilettanti ticinesi, semi PRO e PRO. Una card variegata con incontri di tutte le discipline per tutti i gusti dalla Kick Boxing alla Muay Thai, dalla Boxe alla BJJ fino alle MMA.

L'entrata è consentita con certificato Covid o tampone effettuato al massimo 24 ore prima dell'evento.

Info e ticket su Biglietteria.ch

Lugano in the Cage