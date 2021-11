Il Vanilla Club si appresta a ospitare Rondo da Sosa

RIAZZINO - Sabato 13 novembre il Vanilla Club di Riazzino propone, dalle ore 23, l'appuntamento con la giovanissima rivelazione rap italiana Rondo da Sosa organizzato da Hella-Z.

Storytelling personale, energia e fame di prendersi tutto sono le tre componenti principali che scorrono nel dna del rapper di Milano San Siro che, con una manciata di singoli e l’EP “Giovane Rondo” è entrato di diritto tra i più seguiti artisti scena rap italiana - a soli diciotto anni. Con il suo singolo “Movie” è stato il primo italiano capace di entrare nella Rap UK, la più importante playlist britannica di categoria; il relativo video, girato a Londra da Suave, regista inglese tra i più famosi e apprezzati della scena trap del Regno Unito, è subito balzato al secondo posto delle tendenze di YouTube.

Sabato 13 novembre al Vanilla Club in consolle Jay K, Eddie Queen, Kd, Vegas, El Nene e Double W. Animazione speciale urban e reggaeton. L’ingresso non è consentito ai minori di 18 anni: si accede soltanto con Certificato Covid e Green Pass italiano, riconosciuto sia per l’entrata in Svizzera sia per l’ingresso alla serata.

Prevendita su Biglietteria.ch.