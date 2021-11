Una doppia proiezione di "Takara - La notte che ho nuotato" per la rassegna Club Cult

LUGANO - Domenica 7 novembre la rassegna Club Cult, in scena allo Studio Foce di Lugano, propone la doppia proiezione di "Takara - La notte che ho nuotato" (alle 15 e alle 18).

Il film, una co-produzione franco-giapponese del 2017, è diretto da Damien Manivel e Kohei Igarashi ed è interpretato da Takara Kogawa, Keiki Kogawa, Chisato Kogawa e Takashi Kogawa.

Sulle montagne del Giappone, un nucleo familiare di quattro persone vive in una piccola abitazione circondata dalla neve. Una notte, mentre padre esce come sempre nel buio per andare a lavorare al locale mercato del pesce, il figlio piccolo resta insonne e occupa come può il suo tempo tra i giochi. La mattina dopo, molto assonnato e con un disegno che ritrae nello zaino il mondo acquatico, non si avvia a scuola come la sorella, ma a una giornata di scoperta. Un racconto incantevole e minimale di affetti e di avventura, reso ancora più affascinante dalla completa assenza di dialoghi. Una favola senza tempo che si articola in tre atti: Il disegno, Il mercato del pesce, Un lungo sonno.

Spettatori dai 13 anni. A partire dai 16 anni, per assistere agli spettacoli è necessario presentare il certificato Covid.

Prevendita in corso su Biglietteria.ch.