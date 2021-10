Al Teatro Kursaal va in scena l'essenza dei Pink Floyd

LOCARNO - Venerdì 8 ottobre il Teatro Kursaal di Locarno ospiterà, a partire dalle 20.30, il Pink Floyd Live Show, che proporrà al pubblico ticinese l'essenza della leggendaria band britannica.

Protagonisti sul palco i Floyd Division, gruppo austriaco - tra i più quotati in Europa nel mettere in scena fedelmente le atmosfere e i brani di Waters, Gilmour e compagni.

La band propone da oltre 10 anni, con passione e virtuosismo, la musica senza tempo e la densa atmosfera live dei concerti dei Pink Floyd. I 10 elementi presenti sul palco hanno collezionato innumerevoli concerti di successo in Austria, Germania, Belgio, Repubblica Ceca e Svizzera. Lo show di Locarno sarà, da una parte, un "Best Of" con tutti i grandi successi e paesaggi psichedelici traboccanti dello stile originario della band, più l'esecuzione completa del capolavoro "The Dark Side of the Moon".

Ad arricchire il tutto ci sarà uno speciale spettacolo di luci e immagini. Gli organizzatori assicurano che il Pink Floyd Live Show offrirà un'esperienza sonora emozionante e indimenticabile - un viaggio multimediale attraverso il mondo di una delle band più influenti della storia del rock.

L’accesso al concerto sarà consentito solo ai possessori di un certificato Covid svizzero con codice QR, oppure di un Green Pass Europeo con codice QR (EU Covid Certificate). Alle entrate sarà inoltre richiesto di presentare un documento di identità corrispondente al nome indicato sul certificato Covid. Unica eccezione i minori di 16 anni, per i quali è necessario presentare solo il documento di identità.

La prevendita è in corso su Biglietteria.ch.