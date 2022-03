«Mendrisio resti al passo con i tempi»

MENDRISIO - Il Gruppo Lega dei Ticinesi-UDC-UDF di Mendrisio ha presentato una mozione affinché il Municipio provveda regolarmente alla comunicazione esterna e alla promozione della Città attraverso i principali social network e attraverso i siti internet ufficiali della Città, «occupandosi di mantenerli aggiornati e al passo con i tempi».

I social network e internet in generale - ricordano Roberto Pellegrini (UDF, primo firmatario), Simona Rossini (LEGA) e Massimiliano Robbiani (LEGA) - sono mezzi di comunicazione che rivestono ormai un ruolo di prim’ordine anche per le comunicazioni ufficiali e la promozione delle attività comunali. «Il nostro gruppo ritiene che anche una città polo come Mendrisio debba rimanere al passo con i tempi e per questo reputiamo importante che la comunicazione ai cittadini, e in generale verso l’esterno, venga svolta in maniera moderna e adeguata».

Ai mozionanti risulta infatti che Mendrisio, a differenza di Lugano, Bellinzona, ma anche di altri piccoli comuni, non ha “canali social” ufficiali su nessuna delle principali piattaforme.