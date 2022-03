A Massagno un disavanzo di 186'542 franchi per il 2022

MASSAGNO - Per il 2022 a Massagno è previsto un disavanzo di gestione corrente di 186'542 franchi. È quanto si evince dal Preventivo 2022, licenziato oggi dall'Esecutivo comunale.

La perdita è inferiore di 1'495'292 franchi rispetto al Preventivo 2021. Gli investimenti netti previsti per il 2022 si attestano a fr. 6'268’800 e saranno finanziati per due terzi con la liquidità del Comune.

Il Municipio propone di mantenere il moltiplicatore al 77%.

Gli investimenti

Tra gli investimenti più importanti previsti, da affrontare già nel corso dell'anno in questione, si contano i seguenti: la creazione della nuova sede della Scuola dell’infanzia presso il Parco dell’ippocastano, con due aule di scuola dell’infanzia; lo sviluppo del comparto magazzino AEM di fronte alla casa anziani; la pianificazione della riqualifica e moderazione di via Lepori e la sistemazione urbanistica della Cappella delle Due Mani (definita Porta Ovest); la riqualifica degli spazi attorno al comparto centrale comprendente la casa comunale, la sede della Scuola dell’infanzia centrale, Casa Marugg e la ristrutturazione di casa Chiattone, con la formazione di un nuovo parco civico in via Motta.