8 marzo: «Tante richieste perché mancano tanti diritti!»

BELLINZONA - Tre interpellanze, una mozione, un postulato al Consiglio nazionale, e anche un'interrogazione a Bellinzona. Sono tutti gli atti depositati oggi dai Verdi, che riguardano temi molto diversi, ma con unico denominatore: la parità di diritti delle donne.

Un postulato: Per una ponderazione del fabbisogno in base al genere - La Consigliera nazionale Gysin chiede al governo di approfondire le differenze di prezzo di molti prodotti di abbigliamento, cosmesi, igiene, … di cui esistono due varianti, da uomo e da donna. E sistematicamente i prezzi delle versioni da donna sono più alti. A ciò si aggiungono i costi per i prodotti igienici e le terapie ormonali e integrative indispensabili a moltissime donne. Perciò occorre almeno quantificare le differenze e adeguare i calcoli del fabbisogno minimo e degli alimenti.

Una mozione e due interpellanze: Per tutelare le vittime di reati sessuali nei processi - Nei procedimenti penali e civili, la tutela dell'integrità personale delle vittime di reati sessuali deve essere garantita meglio, così come prevedono già da oltre 20 anni le normative federali e internazionali. In particolare, la Consigliera nazionale Gysin chiede che venga garantito alle vittime il diritto di ottenere le porte chiuse nei processi, escludendo il pubblico ma anche i media, come già avviene in molti altri cantoni svizzeri. Inoltre, servono maggiori garanzie che tutte le figure professionali che operano a contatto con vittime di reati sessuali abbiano le necessarie competenze in merito alla prevenzione della vittimizzazione secondaria e terziaria.

Un'ulteriore interpellanza: Per una prospettiva di genere nelle procedure di asilo - In tutte le procedure relative ai diritti delle persone migranti, e in particolare per valutare il diritto all'asilo e al rifugio, si chiedono precisazioni su come vengano valutati i rischi di subire persecuzioni per donne e ragazze e la garanzia del rispetto dei loro diritti umani fondamentali nei paesi di origine.

Un'interrogazione Verde anche sul piano cantonale: Violenza anche fuori dalle mura di casa. Cosa si fa in Ticino? - Come insegna la Convenzione di Istanbul, la violenza nei confronti delle donne ha molte facce e si produce in molti luoghi e situazioni diverse. L'interrogazione dei Verdi chiede approfondimenti e interventi da parte del Consiglio di Stato per fornire supporto alle vittime di questo tipo di violenza e di cominciare a impostare una riflessione più generale su come contrastare efficacemente lo stalking e altri comportamenti simili sia in ambito “domestico” che fuori.