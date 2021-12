La tassa sui posteggi non scatta a gennaio

BELLINZONA - La famigerata tassa di collegamento, introdotta e poi sospesa durante la pandemia, non entrerà in vigore neanche nel 2022. Lo ha reso noto il Consiglio di Stato rispondendo a un'interrogazione al riguardo di Roberta Soldati (Udc).

Il balzello avrebbe dovuto entrare in vigore nel 2016. Ma era stato bloccato da una serie di ricorsi al Tribunale Federale. Nei giorni scorsi nella Commissione finanze del Gran Consiglio si è fatta strada l'ipotesi di un'entrata in vigore nel 2025, con un importo di 3,5 franchi al giorno per i posteggi aziendali e 1,5 per quelli dei centri commerciali.