«Basta camere doppie» nelle case per anziani della città

BELLINZONA - Stando ai dati pubblicati dall'Associazione dei direttori amministrativi delle Case per anziani Adicasi, la stragrande maggioranza delle residenze presenta camere doppie, comprese quelle di proprietà della Città di Bellinzona.

Matteo Pronzini (insieme a Angelica Lepori e Pino Sergi) chiede al Municipio, tramite una mozione, di trasformare tutte le camere doppie delle proprie case per anziani in singole, attraverso l'allestimento di un messaggio per un credito finanziario. Pronzini aggiunge anche la possibilità di deroghe per le situazioni in cui i residenti chiedono espressamente di poter condividere con un'altra persona la stessa camera.