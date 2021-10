Nuovi aggiunti e scambio di ruoli nel PLR di Giornico

GIORNICO - In occasione dell’annuale assemblea, tenutasi giovedì 14 ottobre 2021, la sezione del Partito liberale radicale di Giornico ha ampliato il comitato per riuscire ad affrontare in maniera più efficiente importanti temi come, ad esempio, l’aggregazione della Bassa Leventina.

Agli uscenti Katia Realini Luzzi, Michel Bresciani ed Erica Darani si sono aggiunti Sara Capri, Elena Traversi e Andrea Norghauer. Durante la seduta sono state riviste anche le nomine statutarie: Andrea Norghauer è stato nominato nuovo presidente, mentre Sara Capri è la nuova vice presidente.