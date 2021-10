«Il sindaco è fan del PSE? Cosa intende fare per favorirlo?»

BELLINZONA - Il tema del Polo Sportivo e degli Eventi (PSE) di Lugano crea nuove scintille anche in Piazza Nosetto. Il Movimento per il socialismo non ha gradito che il sindaco di Bellinzona, Mario Branda, abbia espresso il proprio sostegno «a titolo personale» nei confronti del progetto sul quale i cittadini di Lugano saranno chiamati, il 28 novembre, a esprimersi in votazione popolare.

In un'interpellanza presentata oggi e firmata dai consiglieri comunali Giuseppe Sergi, Matteo Pronzini e Angelica Lepori, l'MPS chiede «chi ha autorizzato il sindaco ad affermare, esprimendosi come sindaco e quindi "rappresentando" la città di Bellinzona, le sue cittadine e i suoi cittadini, che il PSE è un progetto fondamentale e che va sostenuto»? Il riferimento è alle dichiarazioni rilasciate al termine dell'incontro, che ha avuto luogo ieri nella capitale, con i sindaci di Lugano, Locarno, Mendrisio e Chiasso.

Dichiarazioni che l'MPS etichetta come un «pieno di nebbia». Il sindaco Branda, proseguono i tre firmatari dell'interpellanza, «ha elementi, che noi non abbiamo, per poter affermare che le cittadine e i cittadini di Bellinzona sostengono con convinzione il PSE?». Gli stessi chiedono quindi se il Municipio abbia «mai discusso del PSE» e, nel caso, «in quale circostanza» e facendo emerge «quali riflessioni e giudizi in merito» al progetto luganese.

Ma si va anche più a fondo, rievocando la proposta dell'esecutivo della capitale di finanziare nella misura di 500mila franchi la nuova Gottardo Arena. «Il PSE, stando al comunicato sottoscritto anche dal sindaco, viene considerato "un tassello fondamentale" per lo sviluppo e il collegamento di strutture che possano giovare allo sviluppo dei “poli” del Cantone». Quindi, conclude l'MPS, «ci si chiede: per quale ragione la città di Bellinzona non pensa di favorire lo sviluppo di questo progetto attraverso un sostegno finanziario qualora lo stesso dovesse essere accettato il prossimo 28 novembre? E se pensa di muoversi in questa direzione, a quanto potrebbe ammontare il contributo?».