Cinque sindaci, un orizzonte unico

BELLINZONA - Dialogo e collaborazione continuano a caratterizzare i rapporti tra le cinque maggiori Città ticinesi. Oggi a Bellinzona si è tenuto un incontro tra i Sindaci di Bellinzona, Chiasso, Locarno, Lugano e Mendrisio che è stata l’occasione per fare il punto della situazione generale dei Comuni, con particolare riferimento al Progetto Ticino 2020. Un progetto definito «complesso», ma che nonostante «difficoltà tecniche e politiche» i cinque sindaci hanno deciso di approfondire.

Sostegno per il PSE - A titolo personale, i Sindaci di Bellinzona, Chiasso, Locarno e Mendrisio hanno inoltre espresso sostegno al progetto del Polo sportivo e degli eventi (PSE), votazione popolare sulla quale i cittadini di Lugano dovranno esprimersi il prossimo 28 novembre. «È un tassello fondamentale nella creazione in Ticino di una rete d'infrastrutture, impianti e servizi complementari, che la nuova rete di trasporto pubblico, dopo l’apertura della Galleria ferroviaria del Monte Ceneri, può oggi mettere in relazione tra loro in maniera ottimale e fare del nostro Cantone e dei suoi poli quella che ormai possiamo chiamare a pieno titolo “Città Ticino».