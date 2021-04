Dopo 25 anni, Riva saluta il suo storico sindaco

RIVA SAN VITALE - Seduta di fine legislatura quella che ha tenuto il Consiglio comunale di Riva San Vitale mercoledì sera e che, con voto unanime, ha pure approvato il Consuntivo del Comune per l’anno 2020, concesso un credito di CHF 3'250'00.00 da destinare all’esecuzione degli interventi di restauro conservativo per il recupero e la rivitalizzazione del comparto Fornaci e uno di CHF 1'120'000.00 per la realizzazione delle canalizzazioni di Via Lümaghera e di Via Giuseppe Motta.

Adesione anche alla Convenzione di gestione e dello lo Statuto del Servizio Autoambulanza del Mendrisiotto (SAM) e alla costituzione dell’Ente Regionale per lo Sport del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERSPO-MBC). Demandata alla Commissione delle Petizioni la mozione della signora Lara Bergliaffa (US-Verdi) relativa alla revisione del Regolamento del fondo sociale comunale. Il legislativo ha infine adottato a maggioranza una dichiarazione di opposizione al progetto di realizzazione una terza corsia autostradale tra Melano e Bissone.

Emozione e ringraziamenti - Alla conclusione della serata vi è poi stato un significativo ed emozionante momento formale in segno di commiato al Sindaco Fausto Medici che lascia la carica dopo 25 anni di attività e alla Vice-Sindaco Luisa Vassalli Zorzi, eletta nell’Esecutivo nel 2004, che pure non sollecita una sua rielezione.

Gli interventi di ringraziamento sono stati assicurati dai municipali Eusebio Vassalli e Sergio Bedulli e dal Capo-gruppo PPD Matteo Gerosa. Il Sindaco è stato omaggiato con una scultura in bronzo di Gabriela Spector e con una pergamena in ricordo della sua attività, la Vice-Sindaco con un’opera di Fra Roberto.