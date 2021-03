Questo Espoprofessioni “ibrido” piace

BELLINZONA - Il programma informativo digitale per i giovani allievi ticinesi Espo Connect (di Espoprofessioni) piace. Lunedì 22 e martedì 23 marzo ci sono state 12’000 visualizzazioni sulla pagina internet con quasi 1'300 allieve e allievi di scuola media che hanno partecipato alle 95 presentazioni virtuali delle professioni.

«Il linguaggio è più simile al nostro e ci mettiamo meglio nei loro panni, rispetto a una persona più anziana che ci racconta le stesse cose», commenta Tania, allieva di quarta media alle scuole di Bellinzona. Matteo, ragazzo di quarta media di Pregassona, ci dice: «Per me è stato utile poter “incontrare” così tanti apprendisti nello stesso momento; ho anche seguito delle interviste di mestieri che non avrei mai pensato potessero interessarmi!».

Il progetto continua durante la giornata di sabato 27 marzo, con una cinquantina di apprendisti che presenteranno online la loro professione. L’invito si estende a tutti, allievi, genitori e semplici interessati.

«Anche in futuro mi piacerebbe partecipare a cose del genere perché trovo sia difficile scegliere cosa fare dopo le medie, e così almeno si può aiutare i giovani», dice Eliane Lüscher, impiegata in comunicazione alberghiera AFC, finalista ai campionati Swiss Skills e impiegata negli hotel più esclusivi del paese. David Gocic, giovanissimo impiegato di commercio, aggiunge: «Grazie a Espo Connect! È stato bello anche per me… perché con le domande che mi hanno fatto ho potuto ricordarmi per quale motivo ho scelto questo lavoro!».

Sabato i giovani apprendisti, portavoce di ben 43 professioni diverse, saranno accompagnati da una ventina di formatori aziendali, docenti, direttori delle associazioni professionali o dei centri di formazione. Occasione unica per porre domande. Come fare? Basterà collegarsi sul sito di SwissSkills Connect, o tramite il sito di Espoprofessioni, scegliere nel programma delle videochat, e accedere all’intervista.

Anche ad "aTUxTU", incontro tra allievi e allieve di quarta media interessati a un tirocinio e aziende alla ricerca di apprendisti, svoltosi mercoledì 24, si è registrato un buon successo: 200 i giovani che si sono presentati e 400 i colloqui svolti con 35 aziende. E ancora, 40 le professioni presenti per un totale di 70 posizioni aperte.

Sul sito espoprofessioni.ch sotto Agenda si trovano le tante occasioni informative proposte da organizzazioni del mondo del lavoro, scuole professionali e dalla Città dei mestieri. Tante proposte interessanti che aiutano i giovani e tutti gli interessati a scoprire le tante opportunità formative del Ticino e non solo.