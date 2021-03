A Espoprofessioni Aline ha capito cosa vuole fare “da grande”

LUGANO - Siamo nella settimana di Espoprofessioni e tante sono le iniziative organizzate dal comitato di organizzazione in collaborazione con SwissSkills, le associazioni del mondo del lavoro, le scuole professionali, le aziende e la Città dei mestieri.

Espo connect - la due giorni di chat fra allievi e allieve di terza e quarta media con una sessantina di giovani apprendisti - ha raggiunto 1'262 partecipanti e sabato gli incontri virtuali verranno riproposti per dar modo ai genitori degli allievi di scuola media di partecipare anche loro. Per l’occasione gli apprendisti saranno accompagnati da un loro formatore o da un rappresentante dell’associazione professionale di riferimento.

Ma non vanno dimenticati gli eventi che si trovano in Agenda. Aline e Gioia, due ragazze di terza media, martedì erano alla Login Ticino, partner per la formazione professionale nel mondo dei trasporti, per scoprire gli apprendistati che questa azienda propone. Aline è arrivata perché il padre, macchinista FFS, l’ha esortata a cogliere l’occasione per informarsi. Dopo aver seguito le varie presentazioni si è detta interessata: le piacerebbe un giorno lavorare nella sala comando e dire al padre macchinista cosa fare. Gioia invece tornerà anche sabato con i suoi genitori. È solo in terza media, ma già si vede a lavorare nello sportello della biglietteria.

Due giovani che hanno saputo cogliere l’occasione per informarsi. Una buona scelta richiede infatti una buona esplorazione delle opportunità e con Espoprofessioni si incontrano tanti giovani che sanno trasmettere la passione per quello che stanno facendo.

Ma le proposte non sono riservate solo ai giovanissimi, tante le offerte anche per apprendisti e studenti del medio superiore che stanno pensando a delle formazioni professionali superiori. Anche gli adulti trovano degli eventi riservati a loro: come raggiungere una qualifica per chi da anni lavora in una determinata professione e vorrebbe ottenere il suo attestato, capire cosa fare per perfezionarsi ulteriormente, oppure scoprire nuovi sbocchi.

Nelle tante proposte si legge la passione di chi propone le proprie esperienze. E allora lasciamo correre la curiosità e esploriamo il sito, www.espoprofessioni: tanti gli eventi proposti fino al 27 marzo e anche dopo. Tanto online ma non solo: anche eventi in presenza, soprattutto per i più giovani e i loro genitori.

Espoprofessioni