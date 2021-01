«Più sostegno ad apprendisti, aziende e cittadini»

LUGANO - «Siamo e saremo confrontati sempre più con un’emergenza di carenza di posti di lavoro, posti di apprendistato e conseguente aumento della disoccupazione e degli iscritti in assistenza. L’emergenza sanitaria causata dal Covid 19 ha colpito duramente molti negozi e aziende che hanno chiuso i battenti o lo stanno per fare». È con questa premessa che gli indipendenti Giovanni Albertini e Sara Beretta Piccoli hanno deciso di presentare una mozione per chiedere un maggior sostegno da parte della città di Lugano agli apprendisti, ai cittadini e alle aziende in difficoltà.

Oltre alla Confederazione e al Cantone, per i due consiglieri comunali anche il Comune di Lugano ha l’obbligo e il dovere di reagire implementando delle misure a favore dei propri cittadini in difficoltà e a sostegno delle attività aziendali presenti sul territorio. Per questo avanzano quattro proposte:

Riconoscere un incentivo una tantum di 1'500. - ad ogni azienda, sul territorio di Lugano, che assume un apprendista. Erogare ai possessori della nuova LuganoCard la somma di 5'000 LVGA Points (50. -) da spendere a favore dei commerci locali. Valutare l’aumento del contributo delle Prestazioni Sociali Comunali ora così previste e non più adeguate alle esigenze attuali: Si propone di istituire, oltre al fondo d’urgenza già esistente, un fondo di prima necessità per incombere regolarmente alle esigenze economiche immediate in attesa dell’ottenimento delle prestazioni che verranno di conseguenza compensate.

Albertini e Beretta Piccoli auspicano inoltre che il Municipio prolunghi la propria decisione riguardante la concessione gratuita del suolo pubblico e della possibilità di chiedere un aumento dell’area.