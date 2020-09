«Dove sono quei sei nuovi accessi al lago?»

LUGANO - Lo scorso 16 luglio il Municipio di Lugano - a seguito degli assembramenti alla Foce e alle lamentele di molti sull'assenza di spazi che dessero libero accesso al lago - aveva annunciato la creazione di sei nuovi punti d'accesso sul Ceresio. «Promesse da marinaio?», chiedono oggi Sara Beretta Piccoli e cofirmatari* in un'interpellanza inoltrata all'esecutivo luganese.

«Il Municipio si è attivato per trovare delle soluzioni alternative», tuttavia - scrivono gli interpellanti - «a oggi, l’unico accesso al lago realizzato è quello al parco in via Riviera a Cassarate, che però risulta essere pericoloso per l'utenza in quanto, in prossimità dell’accesso, sono ancora presenti i pali di sostegno di un vecchio molo».

Con la stagione estiva che si avvia alla sua conclusione, i cinque firmatari chiedono al Municipio se «il progetto e la realizzazione delle piattaforme» siano tuttora attuali e, in caso positivo, quando è prevista la loro realizzazione.

Inoltre, «considerando che la data prevista per la posa delle piattaforme era al 17 agosto» scorso, «non sarebbe stato il caso - chiedono Beretta Piccoli e cofirmatari -di valutare la loro posa piuttosto per l’estate 2021, in modo da avere tempistiche consone all’edificazione e al rilascio dei permessi necessari, per sfruttarle al meglio durante tutto il periodo estivo?»