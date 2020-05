Comi lascia, gli subentra Françoise Gehring

MENDRISIO - Che non avrebbe sollecitato un nuovo mandato come municipale, Giorgio Comi lo aveva già annunciato per le elezioni comunali previste ad aprile 2020 e poi rimandate di un anno. La pandemia di coronavirus ha “fermato” tutto ma, ora che c’è un progressivo ritorno alla normalità, anche il 66 enne - lo scorso anno nel mirino di Andrea Stephani e Massimiliano Robbiani - ha deciso di tener fede alla sua decisione.

Il Municipio - come riferiscono alcuni media - dovrebbe ufficializzare le dimissioni di Comi martedì. A quel punto, lui resterebbe in carica fino a metà luglio. Prenderà il suo posto Françoise Gehring, attuale capogruppo in consiglio comunale di Insieme a Sinistra.

Gehring sarà la seconda donna in Municipio, insieme alla PPD Francesca Luisoni.