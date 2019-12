«Le FFS vogliono il monopolio su Malpensa?»

BERNA - Le FFS vogliono il monopolio dei trasporti tra Ticino e Malpensa? E come mai Flixbus sembra esser stata "risparmiata" dal taglio delle concessioni? Due argomenti caldi, su cui il consigliere nazionale Marco Romano (PPD) ha interpellato il Consiglio federale.

La polemica è nata dopo il giro di vite di Berna sulle concessioni Lugano-Malpensa. Alcune compagnie di bus ticinesi, estromesse dalla tratta, hanno dovuto licenziare dei conducenti. Una «limitazione della libertà nell'offerta del trasporto pubblico» secondo Romano, che parla di «monopolio assoluto» delle FFS, con il rischio che i viaggiatori si spostino sulla gomma.

L'altro spunto polemico riguarda Flixbus. Il colosso tedesco delle corse low-cost, come riferito da Tio/20minuti, sembra essere stato risparmiato da Berna. E continua a proporre la tratta Lugano-Malpensa. «Concedere anche una concessione a favore di un'impresa svizzera non sarebbe maggiormente coerente?» chiede il consigliere nazionale PPD. Ora la palla passa al Consiglio federale, che risponderà lunedì 9 nell'ora delle domande.

Le domande di Romano:

- Il Consiglio federale ha deciso di non rinnovare per il 2020 la concessione federale per il trasporto bus di passeggeri tra il Ticino e l’aeroporto della Malpensa. Il trasporto pubblico sarà garantito quindi solo dalla linea ferroviaria con orari rigidi, frequenti ritardi e scioperi. Come si giustifica questa limitazione della libertà nell'offerta di trasporto pubblico? Alle FFS è concesso un monopolio assoluto? Si è coscienti che, per favorire le FFS, si spinge all'utilizzo del veicolo privato?

- Il Consiglio federale ha deciso di non rinnovare dal 2020 la concessione federale per il trasporto bus di passeggeri tra il Ticino e l’aeroporto della Malpensa. Il trasporto pubblico sarà garantito quindi solo dalle FFS. Flixbus offre oggi collegamenti quotidiani (almeno 5) a un prezzo inferiore ai 10 Euro. Come valuta il CF questa offerta concorrenziale? Flixbus beneficia di una concessione? Concedere anche una concessione a favore di un'impresa svizzera non sarebbe maggiormente coerente?