Nel 2020 con Flixbus si arriverà ancora a Malpensa... o forse no

LUGANO - Ormai è noto: dal prossimo 1. gennaio 2020 tra il Ticino e l’aeroporto di Milano Malpensa ci saranno soltanto i treni. I collegamenti bus saranno interrotti a seguito del mancato rinnovo della concessione da parte dell’Ufficio federale dei trasporti. Ma è una decisione che vale per tutti? Apparentemente no, visto che la tedesca Flixbus continuerà a proporre il collegamento.

Tratta prenotabile - Bastano infatti pochi clic sul portale del gigante dei bus a lunga percorrenza per acquistare biglietti dal Ticino allo scalo milanese, anche per il 2020. Come avviene già adesso, l'orario prevede più corse al giorno, con tariffe a partire da 9 franchi e cinquanta per la sola andata da Lugano.

Com’è possibile che tutte le imprese di trasporto su gomma debbano rinunciare al collegamento, ma non Flixbus? La società tedesca, interpellata da tio/20minuti, sottolinea che si tratta di una porzione di linee internazionali più estese. Nello specifico si parla di Savona-Zurigo e Genova-Lugano. «Le due linee in questione - afferma un portavoce - sono state approvate dalle autorità».

La versione di Berna - Eppure da Berna ci viene fornita un'altra versione. «Il trasporto bus tra l’aeroporto di Milano Malpensa e Bellinzona/Lugano non è più autorizzato a partire dal 1. gennaio 2020 - ribadiscono dall’Ufficio federale dei trasporti - questa decisione vale per tutte le imprese che offrono una linea parallela al collegamento ferroviario Ticino-Malpensa». E aggiungono: «Quindi nemmeno Flixbus avrà più il diritto di proporre le corse tra l’aeroporto e il Ticino».

Cosa succederà a partire dal prossimo 1. gennaio? I viaggiatori in possesso di un biglietto Flixbus per la tratta tra Lugano e lo scalo milanese avranno ancora la possibilità di utilizzarlo? Non è dato saperlo. Ma da Berna ci dicono che «l’Ufficio federale dei trasporti chiarirà la situazione e punirà eventuali infrazioni».

Gli orari - Il mancato rinnovo delle concessioni federali ai bus per Malpensa sta generando molto malcontento tra i viaggiatori. In particolare per il fatto che la ferrovia non permette di arrivare allo scalo lombardo prima delle 6.41 o di rientrare in Ticino dopo le 23.13. I voli al mattino presto e alla sera tardi restano comunque off-limits anche con Flixbus, che arriva a Malpensa alle 7.25 e rientra alle 18.15.