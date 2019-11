I problemi dei Tilo sul tavolo del Governo

BELLINZONA - Due persone hanno un malore sul treno in meno di due settimane. La causa, probabilmente, è il sovraffollamento. Entrambe, infatti, viaggiavano sui Tilo dei pendolari. Una situazione che Massimiliano Robbiani ha deciso di portare sul tavolo del Consiglio di Stato.

In particolare, il deputato leghista si concentra su quanto sarebbe accaduto questa mattina. «Chiamati i soccorsi con l’apposito bottone SOS, si è sentito rispondere in primis in tedesco e successivamente in francese e non in italiano».

Al Governo Robbiani chiede pertanto «cosa sta facendo Tilo con le Ffs affinché si possa a breve termine trovare delle soluzioni soddisfacenti per viaggiare sui treni Tilo, in tutte le fasce orarie della giornata, in maniera soddisfacente e umanamente accettabile» e «come mai si risponde solamente in tedesco e in francese e non in italiano alle chiamate d’emergenza sui convogli».