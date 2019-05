«Stranieri importanti per la popolazione», la verifica finisce sulla scrivania del DECS

BELLINZONA - La verifica di geografia che nelle ultime ore è diventata virale, in particolare per una domanda in essa contenuta, ha alla fine dato spunto per un atto parlamentare.

Postata in rete dal padre di un ragazzo delle medie, tra le varie domande ne conteneva una in particolare ritenuta da alcuni tendenziosa. «Abbiamo visto in classe che gli stranieri sono importanti per la popolazione del Cantone Ticino. Perché?», chiedeva la verifica. Il ragazzino, nello specifico, ha voluto sottolineare la sua contrarietà al presupposto dato per scontato nel quesito, sostenendo nella risposta di non essere convinto dell'importanza degli stranieri.

Ad appoggiare lo studente ci hanno pensato in diversi (tra i primi il medico e psicanalista Orlando del Don), e pure il deputato leghista Massimiliano Robbiani. «Domanda poco opportuna e tendenziosa, scorretta e politicamente schierata che il docente titolare di questa “performance” fa ai nostri ragazzi durante una verifica di geografia», sottolinea quest'ultimo interrogando il Governo e ponendo i seguenti interrogativi: