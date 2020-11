Avviata la costruzione della nuova sede della Banca Raiffeisen Colline del Ceresio

SAVOSA - Negli scorsi giorni, ha preso avvio la realizzazione della nuova sede della Banca Raiffeisen Colline del Ceresio a Savosa. Se tutto va bene verrà aperta nella primavera 2023. La banca ha investito 24 milioni di franchi per realizzarla. «La nuova costruzione, che sarà realizzata sulla base dei più moderni criteri di sostenibilità, diventerà un elemento caratteristico e distintivo che valorizzerà il comparto della zona Valgersa, in armoniosa sintonia con la futura riqualifica prevista dai comuni di Savosa e Massagno» ha dichiarato il Presidente del Consiglio di amministrazione Rolf Endriss.

Il nuovo edificio, affidato all’architetto Aldo Celoria dello studio di architettura celoria Architects di Balerna, è un progetto assolutamente all’avanguardia nell’ambito del controllo dell’ambiente grazie alla certificazione Minergie-Eco e alla certificazione SNBS che definiscono una prima assoluta a livello cantonale del nuovo standard svizzero.

Il progetto si caratterizza per la trasparenza che alimenta l’idea di costruire un edificio leggero ed elegante quale presupposto al dialogo tra la banca, il cliente e il territorio. La realizzazione evidenzia l’attenzione all’ecologia di ogni singolo processo e materiale, compreso il calcestruzzo armato che è completamente riciclato.

Nella nuova sede della Banca ai piani superiori, troveranno spazio anche ulteriori attività amministrative e commerciali, inoltre sarà realizzata una sala multimediale prevista pure per collaborazioni esterne sul territorio (iniziative, start-up, corsi, ecc.).

Come sottolineato dal Presidente della Direzione Maurizio Rezzonico “Questo importante passo, costituisce per la nostra banca un’occasione unica per rimarcare e rinnovare il nostro ruolo all’interno della comunità della cintura di Lugano, quale istituzione storica da un lato e, nel contempo, con uno sguardo rivolto alle future esigenze dei nostri soci e clienti”.





