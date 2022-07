Furti di collanine, quattro arresti nel Locarnese

I fermi sono scattati a seguito della pronta segnalazione di una vittima alla quale è stata strappata la collanina mentre si trovava sul lungolago. Il dispositivo attivo per la garanzia della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione di Moon&Stars, condotto dalla Polizia cantonale in cui è integrata la Polizia Città di Locarno rinforzata dalla Polizia Città di Lugano e dalla Polizia Città di Mendrisio, ha permesso in breve tempo di identificare e fermare i quattro uomini.