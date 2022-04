Sfonda il cespuglio e finisce nel campo

MASSAGNO - Forse un'errata manovra di parcheggio è all'origine dell'incidente verificatosi, verso le 10, nei pressi dello svincolo autostradale all'altezza di Massagno.

Come si evince dalle immagini giunte in redazione, un veicolo ha attraversato dei cespugli per finire con il muso in un campo.

Sul posto la polizia e il carro attrezzi per il recupero dell'auto. Dalle prime informazioni nessuno avrebbe riportato ferite.

lettore tio/20minuti