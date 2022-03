Incendio a Verdasio: fiamme estinte, ma ultimi disagi

L’incendio a Verdasio, nelle Centovalli, risulta oramai completamente sotto controllo. Nei prossimi giorni i pompieri monitoreranno la situazione e procederanno alla bonifica dell’area interessata.

Dalle ore 20 di ieri sera, inoltre, la strada cantonale è tornata a essere fruibile da tutti gli utenti. Attualmente i pompieri e la polizia stanno valutando che non sussista un particolare pericolo nell’accedere al paese. Il Municipio ritiene che si possa accedere liberamente al villaggio.

A seguito degli ingenti danni provocati all’acquedotto, temporaneamente è sospesa l’erogazione dell’acqua al paese. Il Servizio acqua potabile sta lavorando per ripristinare nel più breve tempo possibile (verosimilmente mercoledì in serata) un approvvigionamento idrico provvisorio. I lavori dureranno parecchie settimane, pertanto l'utenza è invitata ad un uso parsimonioso dell’acqua.

Sempre per questo motivo, i proprietari di case di vacanza vengono invitati a non soggiornare a Verdasio, in modo tale da permettere ai domiciliati di avere sufficiente acqua a disposizione. Rimane inoltre in vigore il decreto di non potabilità dell’acqua sino a nuovo avviso.

Per quanto concerne la corrente elettrica, questa è stata ripristinata all’interno del nucleo di Verdasio; per le zone limitrofe si dovranno attendere ancora alcuni giorni affinché la Società Elettrica Sopracenerina possa ripristinare le linee danneggiate dall’incendio.