Cade con lo scooter e si ferisce in modo grave

COLLINA D'ORO - Un grave incidente della circolazione è avvenuto questo pomeriggio, attorno alle ore 16.45, in via Sant'Abbondio a Gentilino, all'altezza del municipio.

Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, uno scooterista, nell'affrontare una semi-curva, avrebbe perso il controllo del proprio mezzo. Sbandando e cadendo pesantemente a terra.

Nell'impatto con il suolo, lo sventurato avrebbe riportato ferite giudicate gravi dai soccorritori della Croce Verde di Lugano, intervenuti sul posto con un'ambulanza, un'automedica e il veicolo comando. L'uomo, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Civico di Lugano. La sua vita sarebbe in pericolo.

Sul posto anche gli agenti della Polizia per gli accertamenti del caso ed il disciplinamento del traffico. Il tratto di strada è stato chiuso in entrambi le direzione per agevolare le operazioni di soccorso e per consentire i rilievi da parte degli specialisti del Servizio incidenti.

Rescue Media