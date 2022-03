Evacuato Verdasio

CENTOVALLI - Il rogo scoppiato ieri nei boschi di Verdasio ha ripreso oggi vigore, tanto da costringere l'evacuazione del paese nelle Centovalli.

Le fiamme - riporta Rescue Media - non accennano a placarsi nonostante l'intervento odierno dei pompieri e di diversi elicotteri e sono alimentate dal vento che soffia sulla zona.

Visto il pericolo che possano avvicinarsi alle abitazioni, e il fatto che con il calare della notte gli elicotteri non possono più volare, si è optato quindi per un'evacuazione. Domani in mattinata verrà fatto un punto della situazione per comprendere al meglio i prossimi passi.

Ricordiamo che il rogo continua a condizionare la viabilità in zona. Viasuisse rammenta che la strada cantonale all'altezza di Verdasio rimane chiusa alla circolazione, nelle due direzioni, fino a nuovo avviso. Ci sono poi disagi anche per quanto riguarda il traffico ferroviario. Come comunicato dalla FART, sul tratto tra Verdasio e Camedo non circola attualmente nessun treno.

Rescue Media