Rintracciato Christian: «È in buone condizioni di salute»

BELLINZONA - Si è risolta nel migliore dei modi la scomparsa di Christian Coppola. Il 27enne di Stabio - scomparso nel nulla durante un viaggio senza meta tra l'Italia e la Spagna - è stato localizzato all'estero.

«È in buone condizioni di salute», spiega la polizia cantonale in uno scarno comunicato, che non specifica i motivi per cui il giovane non si era più messo in contatto con i familiari a partire dal 24 febbraio. «Non verranno rilasciate ulteriori informazioni in merito alla fattispecie», conclude la polizia, ritirando l'avviso di scomparsa emesso lo scorso 13 marzo.