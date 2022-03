Cade da una scala e si ferisce

VERZASCA - Stava effettuando alcuni lavori di riattamento un operaio rimasto ferito questa mattina attorno alle 09.00 a Vogorno, in val Verzasca.

Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, per motivi da stabilire, l'uomo sarebbe caduto da una scala da un'altezza di alcuni metri, infortunandosi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SALVA, che per il trasporto dello sventurato al pronto soccorso hanno richiesto l'intervento di un elicottero della REGA. L'esatta entità delle ferite non è al momento nota, ma apparentemente la vita dell'uomo non sarebbe in pericolo.

Rescue Media