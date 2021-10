Un'auto pericolosa sull'A13

SAN BERNARDINO - Ha causato più danni e messo in pericolo altri utenti della strada una trentunenne che ieri è stata intercettata nella galleria del San Bernardino. Ne dà notizia la polizia cantonale grigionese, che è in cerca di testimoni per ricostruire quanto accaduto.

Nel tardo pomeriggio le autorità hanno ricevuto numero segnalazioni relative a una persona alla guida di un'auto che viaggiava sull'A13 da Thusis in direzione di San Bernardino, creando situazioni di pericolo. Tra i diversi episodi si conta per esempio la collisione con alcuni elementi per la segnalazione stradale a Sufers e un urto con un'auto proveniente dalla direzione opposta nella galleria di Cassanawald a Nufenen.

La vettura, fortemente danneggiata, è stata avvistata da una pattuglia di polizia nei pressi di Hinterrhein. E solo dopo diversi tentativi, gli agenti sono riusciti a fermarla all'interno della galleria del San Bernardino.

Al volante c'era una donna di 31 anni che risultava inabile alla guida. È stata sottoposta a un esame del sangue e delle urine, e la sua patente e stata immediatamente ritirata.

Chiunque abbia informazioni sull'episodio o sia stato messo in pericolo è invitato a contattare la polizia stradale di San Bernardino allo 091.822.85.00.

POLCA GR