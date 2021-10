A fuoco in A2

BELLINZONA - Fiamme in autostrada oggi pomeriggio. Un'auto ha preso fuoco attorno alle 14.00 sull'autostrada A2 in direzione nord, all'altezza di Pollegio. I video e le foto giunte in redazione mostrano un'alta colonna di fumo e il veicolo - una vecchia Fiat 500 - completamente divorato dal rogo.

Sono ignote per ora le cause e la dinamica esatta dell'incidente. Non sembra che vi siano feriti. Il conducente del veicolo sarebbe riuscito ad allontanarsi e a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Pompieri di Biasca e due pattuglie della Polizia cantonale. Si segnalano grossi disagi al traffico.

foto lettore