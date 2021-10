«Dimettiti, Alain!» gli Amici della Costituzione sfilano a Locarno

LOCARNO - Campanacci, abiti tradizionali svizzeri, striscioni con il volto di Berset e lo slogan: «Dimettiti, Alain!».

È partita così oggi dalla rotonda di Locarno la manifestazione organizzata dal gruppo apartitico Amici della Costituzione, molto conosciuto a livello svizzero e attivo via referendum contro le leggi Covid e il Certificato Covid.

Il corteo si è poi spostato per le vie fino in Piazza Grande per una conferenza dal titolo “Homo Pandemicus, quo vadis? Filosofia in piazza” con diversi oratori tra i quali citiamo anche Werner Nussbaumer.

Quella sul Lago Maggiore non è l'unica manifestazione di oggi in Svizzera che porta per le vie, assieme alle prese di posizione critiche riguardo alla gestione dell'emergenza Covid da parte della Confederazione, anche altri temi laterali legati ai vaccini e al complottismo.

Gli Amici della Costituzione pochi mesi fa erano già riusciti a portare un discreto numero di persone davanti alla foca di Bellinzona, questo era successo lo scorso agosto.