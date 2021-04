Spazi gratuiti per ristorazione e commercio locale

CHIASSO - Chiasso entra in campo per la ristorazione e il commercio. Per tutto il 2021 negozi ed esercizi pubblici non dovranno pagare le tasse di occupazione del suolo pubblico. Questo, fino a un massimo di 6'000 franchi di tassa per attività. Entrambi i settori, escluse le grandi catene commerciali, potranno inoltre beneficiare di un condono del 50% sulla tassa rifiuti 2020, come richiesto in un'interpellanza del consigliere comunale Stefano Tonini. Lo comunica oggi il Municipio.

È inoltre stato deciso che il suolo pubblico potrà fin da subito essere utilizzato gratuitamente per l'ampliamento dello spazio esterno di bar e ristoranti, con la posa di tavolini, così come per quello dei negozi, per l'esposizione della merce.