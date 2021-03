Cade dal muretto in bici, bambino soccorso dalla Rega

GENESTRERIO - Era in bicicletta nei pressi della chiesa di Genestrerio, quando ha perso il controllo ed è caduto da un muretto, da un'altezza di circa tre metri. L'incidente - avvenuto attorno alle 15.30 - ha coinvolto un bambino di dieci anni (svizzero, domiciliato nella regione).

Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale, il Servizio autoambulanza Mendrisiotto (SAM) e la Rega.

Il bambino è stato trasportato in elicottero in ospedale. Stando a una prima valutazione medica, riferisce la polizia cantonale, avrebbe riportato ferite gravi, ma non tali da metterne in pericolo la vita.

Per stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto, è stata aperta un'inchiesta.

Ti-Press (Elia Bianchi)