Uomo accusa tre guardie di confine: «Mi hanno picchiato»

BELLINZONA - La giustizia militare ha disposto una serie di verifiche preliminari dopo la denuncia di un uomo, che sostiene di essere stato picchiato da alcune guardie di confine ticinesi nel corso di un arresto, avvenuto nel 2019.

Il caso non era mai emerso in precedenza, riferisce la Rsi. La denuncia penale è stata sporta nell'agosto di due anni fa e chiama in causa tre guardie di stanza in Ticino. La procedura è stata avviata nel dicembre 2019 e, a oggi, risulta ancora in corso la fase di "assunzione preliminare delle prove", al termine della quale il giudice istruttore militare potrà ricostruire cos'è accaduto in quell'occasione.

Un'eventuale inchiesta ordinaria verrà aperta solo alla consegna del rapporto del giudice. Al momento non ci sono indagati.