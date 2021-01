A Carabbia brucia una Ferrari

LUGANO - Per cause al momento sconosciute, una Ferrari - con targhe provvisorie di prova (U) - ha preso fuoco questa mattina attorno alle 11.00 in via Arbostora a Carabbia.

Il conducente ha notato delle fiamme uscire dal motore del veicolo e si è subito fermato, riuscendo a mettersi in salvo prima che l’auto fosse avvolta dal fuoco.

Sul posto sono immediatamente giunti i pompieri di Lugano, che sono riusciti a domare le fiamme. L'automobile è però andata almeno parzialmente distrutta.

Sul posto pure la Polizia, che per agevolare le operazioni ha provveduto a chiudere la strada cantonale tra Pazzallo e Carabbia, in entrambe le direzioni.

Christopher Danner