Auto va a finire nel negozio dell'ottico

TENERO - Curioso incidente nel pomeriggio di lunedì in via Al Giardino a Tenero. Per cause ancora da chiarire una vettura è finita in retromarcia all'interno del negozio di un ottico, sfondando una vetrina. Un testimone racconta: "Avevo appena prelevato al bancomat della posta lì accanto. Sono scioccato".

L'episodio si è verificato poco dopo le 14.30 è ha visto protagonista uno sfortunato conducente anziano. Si ipotizza che alla base di quanto accaduto possa esserci stato un errore in una manovra di posteggio. "L'auto è andata a sbattere velocemente contro la vetrina - riprende il testimone -. Non andava di certo a passo d'uomo. Forse il signore ha schiacciato il gas per sbaglio, confondendolo col freno o con la frizione".

Sul posto sono accorse polizia e ambulanza. Non risulterebbero feriti.





Lettore Tio 20minuti