Incidente in cantiere, morto un operaio

PARADISO - Un altro incidente sul lavoro. Un'altra vittima. Un operaio si trovava al piano terra dell'edificio in ristrutturazione in cui lavorava (l'ex Hotel du Lac), quando è stato travolto da materiale di demolizione proveniente dai piani superiori. Il tragico infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina, poco dopo le 11, presso in cantiere in Riva Paradiso, a Paradiso.

La vittima è un operaio italiano di 54 anni, residente nella provincia di Como. L'uomo è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano e agenti della polizia cantonale. Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta.

Rescue Media