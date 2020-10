Camionista colpito dalla gru, cade in strada

LUGANO - Infortunio sul lavoro in centro a Lugano questa mattina. Un camionista si è ferito in modo serio, attorno alle 9.30, mentre era al lavoro in un cantiere in piazza Manzoni.

Protagonista dell'incidente un 45enne italiano residente in Provincia di Varese. Si trovava sul cassone di un camion e stava manovrando la gru quando, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, un carico lo ha colpito facendolo cadere in strada, con un volo di circa quattro metri.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Lugano sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure all'uomo lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica, il 45enne ha riportato serie ferite.

foto Bazzo