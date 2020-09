Agno-Ginevra: si testa il volo

AGNO - Non è passato inosservato il jet da 18 posti che nella giornata di lunedì si trovava presso l'aeroporto di Lugano-Agno. E, in effetti, qualcosa sembra stia bollendo in pentola. Si starebbe testando un nuovo volo tra Lugano e Ginevra. La conferma è stata data a Tio/20Minuti direttamente da una fonte interna alla Città.

Solo un paio di settimane fa, il Municipio aveva lanciato un appello per identificare eventuali interessati con cui avviare trattative di rilancio per la struttura, che da mesi non propone più voli di linea (solo stagionali). Un modo per concretizzare il passaggio dalla gestione pubblica a un'eventuale gestione privata. Stando alle intenzioni, nel futuro consiglio d'amministrazione non ci dovrebbe essere alcun rappresentante della Città.

«Al momento non vogliamo comunque alimentare false speranze – commenta la nostra fonte –. Si tratta ancora di una fase di valutazione».