Furto con inseguimento a Lugano

LUGANO - È sfociato in un inseguimento e nel ferimento del presunto ladro e di una passante il furto di un paio di jeans avvenuto oggi intorno alle 17 in centro a Lugano.

Secondo informazioni de La Regione, un uomo tra i 20 e i 30 anni ha sottratto il capo d'abbigliamento da circa 160 franchi dalla boutique Anouk di via Ludovico Ariosto ed è fuggito in direzione di via Peri. Un uomo che era all'esterno del negozio a fumare l'ha inseguito. Tra le urla dei presenti, altri due passanti hanno poi tentato di bloccarlo.

Nella colluttazione che ne è seguita il presunto ladro avrebbe perso del sangue, ma è comunque riuscito a scappare in direzione di Piazza Dante e a far perdere le proprie tracce.

Nella sua fuga, l'uomo avrebbe urtato o dato uno spintone a una signora. Le condizioni della donna non desterebbero preoccupazione, ma per lei è stata chiamata un'ambulanza, anche in virtù dello spavento subito.